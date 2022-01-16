Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Muradiye’de dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı merkezde ve köylerde yolları ulaşıma kapatırken, şehir merkezinde ise ağaçların beyaza bürünmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası dışarı çıkan vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirirken, belediye ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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