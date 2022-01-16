Muradiye Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'ın Muradiye Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçerek, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Muradiye ilçesinde dünden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına geceli gündüzlü devam ediyor. Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışan ekipler, ilçenin her noktasında mücadele veriyor. 24 saat esasına göre teyakkuzda olan ekipler, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve ilçeye bağlı tüm köy yollarını açarak kapalı yol bırakmıyor. Yaşanabilecek buzlanmaya karşı da tedbir alan Muradiye Belediyesi, tuzlama ve küreme ekiplerini hazırda bekletiyor.

Öte yandan, ekipler kırsal mahallelerde de karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, kar temizleme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde etkili olan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

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