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Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 100 rakımlı Adaklı Mahallesi'nde kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı. Kamyonetin içinde mahsur kalan vatandaşların haber vermesiyle Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekipleri seferberlik başlatıldı.

Bölgeye giden belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

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