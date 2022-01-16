Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı Tipide mahsur kalan VEDAŞ ekiplerini İpekyolu Belediyesi kurtardı

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın İpekyolu ilçesinde elektrik arızasına giderken tipide mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi’nde elektrik arızasını gidermek için yola çıkan VEDAŞ ekipleri tipide mahsur kaldı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye İpekyolu Belediyesine ait karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Kar nedeniyle kapanan mahalle yolunu açan ekipler, VEDAŞ çalışanlarını iş makinesi yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.