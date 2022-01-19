Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van çevrelerinin sabah saatlerinde aralıklı hafif kar ve öğle saatleri itibariyle aralıklı kar yağışlı, Muş ve Bitlis illerinin gün boyu aralık yoğun kar yağışlı, Hakkari çevrelerinin sabah saatlerinde aralıklı hafif kar ve öğle saatleri itibariyle aralıklı yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde gece saatlerine kadar esmesi beklenen güneyli kuvvetli (4080 km/sa) rüzgarın da etkisiyle yağışların tipi şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, gece saatlerine kadar Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde ise güneyli yönden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da eksi 3, Muş’ta eksi 5, Hakkari ve Bitlis’te eksi 7 derece olması beklenmektedir. Doğu Anadolu'nun doğusunda görülecek olan kar yağışlarının Muş, Bitlis, Hakkari il geneli ile Van'ın güneyinde, kuvvetli güneyli rüzgar (4080 km/sa) ile birlikte yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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