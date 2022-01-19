Van’da kaçak içki, puro ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak içki, puro, sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 8 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; gümrük kaçağı alkollü içkileri ilimizde satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik yapılan 3 ara yakalama neticesinde; 102 şişe TAPDK bandrolü olmayan alkollü içki, 130 adet puro, 60 paket sigara, 96 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

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