Türkerler VEPSAŞ’tan yeni elektrik tarifesi hakkında bilgilendirme

Türkerler VEPSAŞ, yeni uygulamaya geçen kademeli elektrik tarifesi hakkında merak edilen soruları cevapladı.

1 Ocak 2022 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kararıyla uygulamaya giren kademeli tarife nedir? 2021 yılı Aralık ayı tüketimleri yeni tarife üzerinden mi hesaplanacak? Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, yeni uygulamaya geçen kademeli tarifeye ilişkin merak edilen soruları cevapladı.

‘Kademeli tarife nedir?’ Sorusuna Murat Taş, “1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh’a kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyatın 1 lira 37 kuruş/kWh, faturaya esas günlük ortalama 5 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 2 lira 6 kuruş/ kWh olarak uygulanmasıdır” dedi.

Yöneltilen ‘Aralık ayı tüketimleri yeni tarifeden mi hesaplanacak?’ Sorusuna da Taş, “Kademeli tarife uygulaması, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan tüketimler için geçerlidir. Bu nedenle önceki dönem tüketimler kesinlikle yeni tarifeden hesaplanmayacaktır. Bu konuda tüketicilerimizin içi rahat olsun. EDPK’nın bu konudaki mevzuatı gayet açık ve net. Aralık ayı tüketimlerinin kesinlikle yeni tarifeden hesaplanmayacağını bir kez daha belirtmek isterim” ifadelerini kulandı.

‘Neden kademeli tarifeye geçildi?’ Sorusuna ise Taş, şöyle cevap verdi:

“Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artıştan enerji sektörümüz de olumsuz olarak etkilendi. Enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için EPDK tarafından zorunlu bir düzenleme yapıldı. Kademeli tarifeyle birlikte, normal bir evin günlük ortalama tüketim miktarı olan 5 kWh baz alınarak üretim maliyetlerindeki artışın tüm tüketicilere yansıtılmasının da önüne geçilmiş oldu.”

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