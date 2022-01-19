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Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (2)

DHA

Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (2)


VAN'DA KUVVETLİ FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI 
Van Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli fırtına, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı. Kentte akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli fırtına ve tipi nedeniyle oluşabilecek, çığ, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmaları ve trafikte görüş mesafesinde azalma gibi durumlar için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün yayınlayacağı güncel rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerekiyor. Bu süre zarfında özel araç sahipleri ve vatandaşların mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların toplu taşıma araçlarını kullanması, kırsalda ise zorunlu nedenlerle trafiğe çıkacak olanların zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yoğun tipi ve çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Van Feyat ERDEMİR
2022-01-19 12:55:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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