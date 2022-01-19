Ercişli ev kadınlarından yorgancılık kursuna büyük ilgi

Van'ın Erciş ilçesinde açılan kurs sayesinde birçok kadın yorgan yapımına başladı.

İlçenin Sahilkent Mahallesi’ndeki aile destek merkezinde açılan kursa katılanlar, boş zamanlarını değerlendirmek için usta öğreticilerden aldıkları eğitimler sayesinde unutulmaya yüz tutan yorgancılık mesleğini öğrendiler. Yorgan dikim teknikleri ve desen oluşturma konusunda kendilerini geliştiren kadın kursiyerler, çeyizlerin vazgeçilmezi olan birbirinden farklı yorganları sipariş üzerine yapmaya başladılar.

Kursiyerler papatya, lale, yıldız, yaprak, güneş, baklava dilimi ve Osmanlı ile Selçuklu dönemlerini yansıtan farklı desenleri özenle yorganlara işleyerek, yün ve elyaf kullanarak birbirinden güzel tek ve çift kişilik ile bebek yorganları yapıyorlar.

Yorgan yapım kurusunun açıldığını öğrenen Songül Sarı, “Duydum ki burada yorgan kursu açılmış, bende geldim yararlandım. Torunlarıma ve kızlarıma yorgan dikiyorum. Yaptığım yorganları satmak istiyorum. Elimizde bir sanat olmasını istiyorum. Yorgan yapma kursumuzun sayesinde sanat öğrenmiş oldum. Hocamız güzel öğretiyor, güzel öğreniyoruz. Vaktimizi değerlendiriyoruz” dedi.

Usta öğretici Sema Dağer ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde usta öğretici olarak görev yaptığını belirterek, “Aile toplum merkezinde kadınlarımıza, kızlarımıza yorgan yapmayı öğretiyorum. Burada öğretmiş olduğum yorganları annelerimiz; kızlarına, torunlarına yorgan yapıyorlar hem de bu işin ticaretini yapıyorlar. Kızlarımız burada bu yorganlarla çeyizlerini hazırlıyorlar hem de kendilerine meslek öğreniyorlar. Meslek amaçlı gelip bir yorganın yapımının, deseninin ne şekil yapılacağını öğrenip ileride ekonomimize katkısı olur diye temenni ediyorlar” dedi.

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