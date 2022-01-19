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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırında elektrik sobası destekli ekmek üretimi

İHA

Van'ın Çaldıran ilçesinde dondurucu soğuklarla başa çıkamayan fırın esnafı, elektrik sobası yakarak hem ısınıyor hem de üretim yapıyor.

Fırında elektrik sobası destekli ekmek üretimi

Van’ın Çaldıran ilçesinde dondurucu soğuklarla başa çıkamayan fırın esnafı, elektrik sobası yakarak hem ısınıyor hem de üretim yapıyor.
Çaldıran ilçesinde bir haftadır yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı beraberinde soğukları da getirince ilçede hayat durma noktasına geldi. Hava sıcaklığının eksi 40 dereceyi bulduğu ilçede, üretim yapan esnaf da zor anlar yaşıyor. İşletmeci Remzi Aslan, fırını ısıtamayınca çareyi elektrik sobasını yakmakta buldu. Hem fırın ateşi hem de elektrik sobasıyla ısınan fırın çalışanları, ilçe halkı için durmadan üretim yapıyor.
Fırın işletmecisi Remzi Aslan, havaların çok soğuk olduğunu belirterek, “Eksi 35 derecelerde elektrikli soba kullanarak ısınmıyor” dedi.
İlçede saçaklarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 1,5 metreyi bulurken, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını ise aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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