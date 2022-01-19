Gevaş'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Van’ın Gevaş ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Dün geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli fırtınadan dolayı okullar tatil edildi. Ağaç dallarının kırıldığı ve elektrik tellerinin koptuğu ilçeye dün geceden bu yana da enerji verilemiyor. Fırtına ve tipinden dolayı görüş mesafesinin sıfıra indiği GevaşVan karayolunda ise maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolu geçici olarak ulaşıma kapanırken, zorunlu hallerin dışında kimse evinde çıkmıyor.

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