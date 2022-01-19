Van’da ulaşım durma noktasına geldi Kuvvetli fırtına ve tipiden dolayı çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı

Van’da kuvvetli fırtına ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı.

Van genelinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, kazaların yaşanmaması adına kuvvetli fırtınadan dolayı birçok güzergaha ulaşım sağlanamadığını duyurdu. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi; VanHakkari karayolu (Kurubaş Geçidi) VanBitlis karayolu, VanÇatakBahçesaray, Gürpınar Kırkgeçit, İpekyoluKöşebaşıGövelekOrtancaArıtoprak, Erciş Ortayayla ve Karlıyayla ile Tuşba Akşit güzergahlarında ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Şiddetli fırtına ve tipi uçak seferlerini de olumsuz yönde etkiledi. Bu çerçevede sabah saatlerinde İstanbul ve Adana seferleri iptal edilirken, öğleden sonra ise Ankara uçağı iptal edildi. Şiddetli fırtınanın devam etmesi durumunda uçak seferlerinin iptali ve rötar yapması bekleniliyor.

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