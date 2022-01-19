Kar ve tipide öğrenci servisini iten trafik polisinin zor anları kamerada



Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da etkili olan kar ve tipide buzlanma nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini iterek kurtarmak isteyen trafik polisi, fırtınada zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin yolu kapandı, çok sayıda araç da yolda mahsur kaldı. Fırtınaya rağmen görevlerini sürdüren trafik polisleri, Edremit ilçesinin Erdemkent Mahallesi'nde rampada yolda kalan araç sürücülerine yardım etti. Bu sırada bir öğrenci servisini itmeye çalışan polis memuru, zor anlar yaşadı. Fırtınanın zaman zaman savurduğu trafik polisi, öğrenci servisini iterek ilerlemesine yardımcı oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-01-19 16:32:26



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