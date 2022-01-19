Muradiye'de KADES tanıtımı

Van'ın Muradiye Kaymakamlığınca başlatılan çalışma kapsamında polis, jandarma ve sosyal hizmet merkezi personelleri, KADES uygulamasının tanıtımına devam ediyor.

Polis, jandarma ve sosyal hizmet merkezi personellerinden oluşan heyet, lise öğrencilerini okullarında ve kursiyer kadınları ise kurslarda ziyaret ederek, KADES uygulaması hakkında bilgiler veriyor. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için başlatılan çalışma çerçevesinde ekipler, ilçe genelinde okul ve kurs ziyaretlerini yıl boyu sürdürmeyi planlıyor

Ekipler, broşür dağıtarak konuyla ilgili bilgi verdikleri kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yüklemeleri için yardımcı da oluyor.

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