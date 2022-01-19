Yolda mahsur kalıp donma tehlikesi geçiren yolcular kurtarıldı

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Van’ın Çatak ilçesinde yolda mahsur kalan ve camı kırılan minibüste donma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı.

VanÇatak karayolu üzerindeki Görentaş mevkisinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle içinde 8 vatandaşın bulunduğu ve camı kırık yolcu minibüsü yolda mahsur kaldı. Camın kırılmasından dolayı vatandaşların donma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede içinde olay yerine ulaşım UMKE, soğuktan etkilenen yolculara ilk müdahaleyi yaparak bölgeden tahliye etti.

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