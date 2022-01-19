Van'da donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi UMKE kurtardı



Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da fırtına ve tipi nedeniyle Hakkari ile Bitlis'e ulaşım durdu. Çatak yolu Görentaş mevkisinde minibüs içerisinde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 8 kişi, UMKE tarafından kurtarıldı.

Van'da etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu ulaşıma kapandı. Fırtına ve tipinin etkili olduğu Van-Çatak kara yolu üzerindeki Görentaş mevkisinde camları kırılan bir minibüste 8 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan UMKE görevlileri bölgeye hareket etti. Minibüste donma tehlikesi geçiren 8 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak. ilk müdahaleleri yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-01-19 18:03:27



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