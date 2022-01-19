Yolda kalan öğrencilerin imdadına Erciş Belediyesi ekipleri yetişti

Van’ın Erciş ilçesinde okuldan eve dönerken araçları kayarak kara saplanan öğrencilerin imdadına Erciş Belediyesi ekipleri yetişti.

İlçede öğlen saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar öğleden sonra tatil edildi. Taşıma merkezli okul olan Aselsan Ortaokulunda öğlen yemeklerini yiyen öğrenciler evlerine dönmek üzere yola çıktı. İlçe merkezine 25 km uzaklıktaki Gedikdibi Mahallesi'ne giden öğrencileri taşıyan minibüs, merkeze 10 km uzaklıktaki Cihangören Mahallesi'nde yolda kaldı. Olayın Erciş Belediyesi Karla Mücadele Masasına bildirilmesinin ardından ekipler yola çıktı. Kısa bir sürede olay yerine ulaşan ekipler kara saplanan araçları kurtararak öğrencilerin evlerine ulaşmasını sağladı.

Öğrenciler, yetkililere teşekkür ederek, "Çok fazla kar yağdığı için eve gidecektik. Bir baktık arabalar yolda kaldı. Belediye araçları gelip bizi kurtardı. Diğer bir öğrenci ise tatil oldu. Tatil olunca buraları gelmiştik baktık araçlar kalmış. Çok şükür belediye araçları yetişti bizi kurtardı. Onlara çok teşekkür ederiz" dedi.

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