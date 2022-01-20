Van'da tipi ve karda mahsur kalan 250 kişiyi ekipler kurtardı (2)

DOĞUM SANCILARI TUTAN AYSER, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Van'ın Bahçesaray'ın Dikmetaş Mezrası'nda 4'üncü çocuğuna 4 aylık hamile olan Ayser Yücel'in (28) doğum sancıları başladı. Mezra yolunun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle, yakınları yardım istedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Yücel için havalandı. Tipi nedeniyle, mezra sakinleri yolun yaklaşık 200 metresini küreklerle açıp, ambulans helikopteri bekledi. Kısa sürede mezraya inen ambulans helikopter, Yücel'i alarak YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırdı. Tedaviye alınan Yücel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN
2022-01-19 22:24:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.