Van'da tipi ve karda mahsur kalan 250 kişiyi ekipler kurtardı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DOĞUM SANCILARI TUTAN AYSER, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Van'ın Bahçesaray'ın Dikmetaş Mezrası'nda 4'üncü çocuğuna 4 aylık hamile olan Ayser Yücel'in (28) doğum sancıları başladı. Mezra yolunun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle, yakınları yardım istedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Yücel için havalandı. Tipi nedeniyle, mezra sakinleri yolun yaklaşık 200 metresini küreklerle açıp, ambulans helikopteri bekledi. Kısa sürede mezraya inen ambulans helikopter, Yücel'i alarak YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırdı. Tedaviye alınan Yücel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN

2022-01-19 22:24:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.