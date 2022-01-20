Van'da tipi ve karda mahsur kalan 250 kişiyi ekipler kurtardı (3)

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TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLERİ, EKİPLER KURTARDI

Van'ın Özalp ilçesine bağlı mahallelerden taşımalı eğitim gördükleri ilçe merkezindeki okullara minibüsle gelen öğrenciler, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, kara saplanan minibüsleri bulundukları yerden kurtardı. Ekiplerin yolu açmasıyla öğrenciler, ilçeye 25 ve 32 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık, Yarımağıl ve Elaçmaz mahallelerindeki evlerine ulaştırıldı.

Kurtarılan öğrenciler ve velilileri, ekiplere teşekkür etti.Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2022-01-19 23:06:39



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