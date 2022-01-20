Van'da tipi ve karda mahsur kalan 250 kişiyi ekipler kurtardı (4)

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DOĞUM HASTASI KADIN, 3 SAAT SÜREN KURTARMA OPERASYONU İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'nde doğum sancısı tutan Ayşe Aytin (35) için ailesi tarafından 112'den yardım istendi. Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahalle yolunda kar temizleme çalışmaları yaparak, yolu ulaşıma açtı. Yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından yolun açılmasıyla birlikte Aytin'i alan sağlık ekipleri, genç kadını ambulansla hastaneye ulaştırdı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan Aytin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-01-19 23:52:41



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