Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

VanHakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nin 018 kilometresi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Bir haftadan bu yana Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. VanHakkari yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kurubaş Geçidi'nin 018 kilometresi yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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