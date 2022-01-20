Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (4)

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OKULLAR YARIN DA TATİL

Van Valiliği'nce okulların yarın için de tatil edildiği açıklanarak, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler" denildi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-01-20 14:39:25



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