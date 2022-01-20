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Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (4)

DHA

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (4)


OKULLAR YARIN DA TATİL
Van Valiliği'nce okulların yarın için de tatil edildiği açıklanarak, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler" denildi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-01-20 14:39:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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