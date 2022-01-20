VASKİ’den açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde herhangi bir çalışmadan dolayı su kesintisinin olmadığını duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Merkez 3 ilçemizi (İpekyolu, Tuşba, Edremit) kapsayan herhangi bir çalışmadan dolayı kesintimiz yoktur. Özellikle ilimizde soğuk hava etkisiyle birlikte sayaç ve tesisatlarda don olayına karşın bir kısım abonelerin suyu açık bırakması nedeniyle aşırı su tüketimine neden olunmaktadır. Bu sebeple şebeke hatlarında basınç düşüşleri yaşanmakta ve ara ara su kesintilerine neden olmaktadır” denildi.

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