Van-Çatak karayolu yeniden trafiğe kapatıldı

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VanÇatak karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı.

Dün öğle saatlerinde kapatılan ÇatakVan karayolu, sabah saatlerinde karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açılmıştı. Bugün saat 13.00’a kadar açık kalan karayolu, artan sis ve fırtına ile oluşabilecek çığ ihtimali nedeniyle Çatak Kaymakamlığı tarafından saat 14.00'dan itibaren tekrar trafiğe kapatıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri gerekli yerlere kontrol noktaları kurarak sürücülerin geçişine izin vermiyor.

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