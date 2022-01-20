Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KANSER HASTASINA 3 SAATTE ULAŞTILAR

Van'ın Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Öveçli Mahallesi'nde yaşayan kanser hastası Güzel Eriş'in ağrıları başladı. Yoğun kar ve tipiden dolayı yolları ulaşıma kapandığı için hastaneye götürülemeyen Eriş'in yakınları 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yola çıkan ekiplerde tipiden dolayı ilerleyemeyince devreye UMKE ve belediye ekipleri girdi. Ekipler zorlu 3 saatin ardından hastaya ulaşarak, ambulansla hastaneye getirdi. Aile, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

HAMİLE KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Öte yandan Van'ın Gevaş ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı Abalı Mahallesi'nde 3'üncü çocuğuna hamile kadın için sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kar kalınlığının yarım metreye ulaşması nedeniyle sağlık ekipleri bölgeye ulaşamayınca UMKE ekipleri devreye girdi. Kar paletli araçlarla 4 saatte hastaya ulaşan ekipler, evinden alarak hastaneye ulaştırdılar. Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Tuncay AVCI

2022-01-20 17:30:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.