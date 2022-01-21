Güzeldere Geçidi’nde zor anlar

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– VanHakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’ni kullanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Van’da etkili olan fırtına, tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. VanHakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde görüş mesafesinin 1 metreye kadar düşmesi ve bazı araçların kayması sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürerek yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladı.

Yetkililer mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkmaması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

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