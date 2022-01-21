Van'da 202 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 202 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 8, Başkale'de 21, Çaldıran'da 2, Çatak'ta 57, Edremit'te 1, Erciş'te 4, Gevaş'ta 17, Gürpınar'da 62, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 17, Özalp'te 3 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 202 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.