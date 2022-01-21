DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Van’ın İpekyolu ilçesi Beyaztaş Gölet’inde çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki göletimizin temelden yüksekliği 28 metre, depolaması 500 bin metreküp olup 730 dekar tarım arazisi suya kavuşacak” dedi.

Açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu söyledi. Yıldız, “Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor. Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir” dedi.

Son yıllarda Van’da sayıları artan baraj ve göletlere bir yenisi daha eklediklerini ifade eden Yıldız, “Van tarımı için yeni bir gölet yükseliyor. Devlet Su İşleri (DSİ), yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Van genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Van’ın İpekyolu ilçesi Beyaztaş Gölet’inde çalışmalar tamamlandı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki göletimizin temelden yüksekliği 28 metre, depolaması 500 bin metreküp olup 730 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. İpekyolu Beyaztaş Gölet’inin 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 258 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 918 bin 340 TL katkı sağlaması ile birlikte yaklaşık 66 kişiye de istihdam sağlayacaktır" diye konuştu.

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