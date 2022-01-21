Van'da 816 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı



Behçet DALMAZBarış KUL/VAN, (DHA)VAN´da kar yağışının etkisinin yitirmesiyle birlikte ekipler, kapanan bin 18 yerleşim yerinin yolundan 816'sı yeniden ulaşıma açtı.

Kentte salı günü başlayan kar yağışı, dün de aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı, kent merkezinde 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle bin 18 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle il genelinde 300 iş makinesi ve 750 personelle yolların açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin vardiya sistemiyle aralkıszı sürdürdüğü çalışmalarla 816 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 202 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

TONLARCA KAR ŞEHİR DIŞINA TAŞINDI

Bu arada, Van ve Erciş ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlardan temizlenen tonlarca karı kepçelerle kamyonlara yükleyip şehir dışına çıkardı. Erciş Belediyesi'nde görevli kamyon şoförü Burhan Fidan, "İlçemizde 3 gündür etkili olan kar yağışı, merkezde 50 santimetreye ulaştı. Biz de görevli personel arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. 30 araçla çalışmalarını yürüttüğümüz kar temizliğinde, 3 gün içinde ilçedeki yaklaşık 10 bin ton karı merkez dışına taşıdık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Behçet DALMAZ-Barış KUL

2022-01-21 10:37:34



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