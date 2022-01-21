Van’da karne törenine kar engeli

Van’da 309 bin 504 öğrenci kar tatili gölgesinde karnelerini aldılar.

Van’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle okulların günlerdir tatil olduğu Van’da, 19 bin 758 öğretmen ve 309 bin 504 öğrenci yarıyıl tatiline sessiz girdi. Okulların tatil olması nedeniyle karne töreninin yapılmadığı kentte, öğrenciler ilk defa öğretmenlerinin dışında okul idaresinden karnelerini aldı. Kimi öğrenci ailesi ile birlikte karnesini almaya gelirken, kimi öğrenci ise tek başına gelmeyi tercih etti. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden öğrenciler, okulların tatile girmesine sevindiklerini ancak arkadaşlarını göremedikleri için üzgün olduklarını söylediler.

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