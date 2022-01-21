Başkale´de 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu (2)

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HAMİLE KADIN İLE HASTAYA 8 SAATTE ULAŞILDI

Van´ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan Gülav Oğul (29) ile bel fıtığı rahatsızlığı olan Recep Canbaz'ın (34) yardımına UMKE ve sağlık ekipleri yetişti. Fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda zorlanan ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele görevlilerinden yardım istedi. 8 saat süren karla mücadele sonrası 2 kişiye ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından güvenli bölgede bekletilen ambulanslara teslim edip, hastaneye gitmelerini sağladı.DHA-Genel Türkiye-Van

2022-01-21 11:37:26



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