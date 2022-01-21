Ahırda çıkan yangında 32 hayvan telef oldu

Van’ın Saray ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 17 küçükbaş, 2 büyükbaş ile 13 kümes hayvanı telef oldu.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesindeki bir ahırda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olumsuz hava koşulları ve yolun kapalı olmasından dolayı büyük uğraşlar sonucunda olay yerine ulaştı.

Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, çıkan yangında 17 küçükbaş, 2 büyükbaş ve 13 kümes hayvanın telef olduğu ifade edildi.

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