Van'da, öğrenciler karne heyecanı yaşayamadı

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Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki eğitime bugün ara verilince yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanı yaşayamadı. Çok az sayıda öğrenci, velileriyle okullara gelerek karnelerini okul idaresinden aldı.

Kentte 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar 2 günlüğüne tatil edildi. Bu nedenle, yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karnelerini öğretmenlerinin elinden alamadı. Çok az sayıda öğrenci, velileriyle okulların önüne gelerek karnelerini okul idaresinden aldı. Öğrenciler, toplu karne heyecanı yaşayamadıklarını için üzgün olduklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-01-21 12:20:47



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