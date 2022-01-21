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Donmak üzere olan yeni doğmuş yavru keçiyi sağlık ekipleri kurtardı

DHA

Donmak üzere olan yeni doğmuş yavru keçiyi sağlık ekipleri kurtardı


Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesinde hasta almaya giden sağlık ekipleri, yolda buldukları donmak üzere olan yeni doğmuş keçi yavrusunu ambulansa alıp, battaniye ile ısıttı.
Çatak ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Kaçıt Mahallesi'ne hasta almak için giden sağlık ekipleri, yolda yeni doğmuş donmak üzere olan keçi yavrusu buldu. Ekipler, yavruyu ambulansa alıp müdahalede bulundu. Isı koruyucu battaniyeye sarılan yavru keçi, daha sonra sahibi bulunarak teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2022-01-21 12:58:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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