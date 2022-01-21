Donmak üzere olan yeni doğmuş yavru keçiyi sağlık ekipleri kurtardı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesinde hasta almaya giden sağlık ekipleri, yolda buldukları donmak üzere olan yeni doğmuş keçi yavrusunu ambulansa alıp, battaniye ile ısıttı.

Çatak ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Kaçıt Mahallesi'ne hasta almak için giden sağlık ekipleri, yolda yeni doğmuş donmak üzere olan keçi yavrusu buldu. Ekipler, yavruyu ambulansa alıp müdahalede bulundu. Isı koruyucu battaniyeye sarılan yavru keçi, daha sonra sahibi bulunarak teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-01-21 12:58:42



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