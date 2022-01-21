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Ekiplerin dikkati yavru köpekleri donmaktan kurtardı Kar oyuğunda yuvalanan yavru köpekler yeni yuvalarına kavuştu

İHA

Ekiplerin dikkati yavru köpekleri donmaktan kurtardı Kar oyuğunda yuvalanan yavru köpekler yeni yuvalarına kavuştu

Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sokak hayvanları için mama bıraktığı esnada kar oyuğunun arasında rastladıkları yavru köpekler ve anneleri için yeni yuva kuruldu.
Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanların soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemesi için çalışan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personelleri, mama çalışmalarının yanında yavru köpeklerin olduğu noktalara kulübe de kuruyor. Özalp yolu üzerinde bulunan dağlık alanda sokak hayvanları ile yabani hayvanlara mama bırakan ekipler, kar oyuğunun arasında yavru köpekleri görünce harekete geçti. Anne köpek ve 2 yavrusunu bulundukları kar oyuğundan çıkaran ekipler, köpekleri oyuğun yanında kurdukları kulübeye bıraktı. Kulübe içerisine branda serip mama ve su bırakan ekipler, anne ve yavru köpekleri donmaktan da kurtardı.
Besleme yaparken duydukları havlama sesinden oyuğu tespit ettiklerini anlatan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeli İbrahim Bayram, anne köpeğin yavrularının yanında olduğu için almadıklarını ve yerinden etmemek adına oyuğun hemen yanına kulübe bıraktıklarını ifade etti.
Birçok farklı noktaya kulübe bıraktıklarını anlatan Sağlık İşleri Şube Müdürü Burhan Burkan ise kentteki belirli noktalarla kırsal kesimlerde aç kalan yaban hayvanları için günlük 300 kilogram mama bıraktıklarını belirterek, küpesiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını da barınağa götürüp bakım ve kısırlaştırma çalışmalarını gerçekleştirdiklerini vurguladı. Burkan, ‘‘2021 yılında kent merkezi ve kırsala yaklaşık 80 ton mama bıraktık. 2022 yılında ise bu sayıyı 100 tona çıkartacağız. Soğuk hava ve kar yağışından ötürü aç kalan hayvanların beslenmesinin yanında ekiplerimiz yavrulu anne gördüklerinde barınağımıza bilgi veriyor. Barınağımızda onlar için hazırladığımız kulübeyi yaşam alanlarına bırakıyoruz. Bu çalışmayla yavrulu anneler soğuk havadan etkilenmiyorlar’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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