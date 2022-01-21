Van Büyükşehir Belediyesinden kartopu festivali

Van Büyükşehir Belediyesi kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında hafta sonu ”Kar Yürüyüşü ve Kartopu Festivali” düzenleyecek.

Türkiye ve Van’ı etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Van Büyükşehir Belediyesi karın güzelliklerini de vatandaşlara göstermek adına festival düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek olan “Kar Yürüyüşü ve Kartopu Festivali”, 23 Ocak Pazar günü saat 11.30’da Van Kalesi eski Van şehrinde yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Festival alanına Ezberciler İş Merkezi, büyükşehir belediyesi hizmet binası önü, Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (Semaver Kavşağı) ve eski emniyet binası önünden saat 11.00’da hareket edinilebilecek. Eski Van şehrinde yer alan mimari doku rehber anlatımıyla katılımcılara anlatılırken, yapılan yürüyüşün ardından ise kartopu festivali düzenlenecek. Yine festival sonunda katılımcılara mini konser, sıcak çay ve çorba ikramın da bulunulacak. Festivale katılmak isteyenler https://chat.whatsapp.com/LDgk5R9GcGZ6aDGel2Uqkc linki tıklayarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Whatsapp gurubundan kayıtlarını oluşturabilirler” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.