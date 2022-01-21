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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akman, miniklerin karne sevincine ortak oldu

İHA

Başkan Akman, miniklerin karne sevincine ortak oldu

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 20212022 eğitim öğretim yılının birinci dönem kapanışında belediye tarafından açılan kreşte eğitim gören minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Tuşba Belediyesine ait olan toplum yaşam merkezinde düzenlenen karne dağıtım törenine Başkan Akman’ın yanı sıra bazı birim müdürleri ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Akman, toplum yaşam merkezinde açtıkları kreşte sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde toplam 90 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyacının belediye tarafından karşılandığını da dile getiren Başkan Akman, bu nezih ortamda çocukların eğitim görmeleri için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini de ifade etti. Başkan Akman, “Özellikle son yıllarda AK Parti hükümetleri ile birlikte Türkiye'nin her yerinde çocuklarımız daha nezih ve son teknoloji ile donatılmış sınıflarda eğitim öğretim görüyorlar. Bu imkanları bizlere sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” dedi.
Minik öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Akman, “Tüm çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılı bir dönemi geride bırakarak dinlenmeyi hak ettiler. Ama bu dinlenme boşa zaman harcama değil. Tatillerinde de zamanlarını güzel değerlendirsinler. Çocuklarımızın başarılarında emeği olan öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Minik öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Akman, daha sonra miniklerin karnelerini dağıttı. Minik öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Başkan Akman, çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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