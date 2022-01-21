Van'da 14 saat süren hasta kurtarma operasyonu (3)



KALP VE TANSİYON HASTASINA 2 SAATTE ULAŞILDI

Van'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan tansiyon ve kalp hastası Saliha Demirkaynak (69), aniden rahatsızlandı. Yolları kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamayan Demirkaynak'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu 2 saat süren çalışmayla temizleyerek, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını sağladı. Evinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, ambulansla alarak, Erciş Şehit Rıdvan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Saliha Demirkaynak'ın oğlu Mehmet Demirkaynak, yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının kapandığını belirterek, "Annem rahatsızlandı ve sağlık ekiplerinin bize ulaşması için Erciş Belediyesi ekipleri kapanan yolumuzu açtı. Hem sağlık ekiplerine hem de belediye ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi.

Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık Mahallesi'nde rahatsızlan Fehime Pektaş'a (72) da 1 saat süren çalışmasıyla ulaşıldı. İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan ve 1 hafta önce safra kesesi ameliyatı olan Pektaş rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri ile birlikte hemen yola çıktı. Yaklaşık 1 saat süren yol açma çalışmanın ardından ulaşılan Pektaş, evinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış KULHakan SARI/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-01-21 15:20:03



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