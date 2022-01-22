Gevaş’ta araç yangını maddi hasara yol açtı

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Van’ın Gevaş ilçesinde bir araçta çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, yangın ilçeye bağlı Orta Mahalle’de meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında Selim Coşkun’a ait 65 FC 801 plakalı aracın yandığı ihbarını alan Gevaş İtfaiye ekipleri, hemen olay yerine geçti. Burada kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yanan aracı sahibine teslim etti.

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