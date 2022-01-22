Van'da koliler içinde 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, polis tarafından araçta yapılan aramada koliler içinde 150 pompalı av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, Başkale ilçesindeki araçta yapılan aramada, 10 koli içinde 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-01-22 15:01:41



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