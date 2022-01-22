Van Büyükşehir Belediyesi zabıtasından sakatat ve pastanelere denetim

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Sakatatçılar Çarşısı ve pastanelerde hijyen denetimi yaptı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren, Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası, gıda mühendisleri eşliğinde merkez ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Sakatatçılar Çarşısı başta olmak, et ürünleri satışı yapan işletmeler ile pastanelerde denetim yaptı. Denetimlerde, et ürünlerinin uygun koşullarda saklanması noktasında işletme sahipleri uyarılırken, fiyat tarifesine uymadığı belirlenen pastanelere ise cezai işlem uygulandı.

Maske, kullanımı ve hijyen konularında da esnafı bilgilendiren ekipler, vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumunda şikayetlerini ‘153 Zabıta Şikayet Hattı’na bildirmelerini istedi.

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