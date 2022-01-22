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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu’nda yarıyıl şenlikleri başlıyor

İHA

İpekyolu’nda yarıyıl şenlikleri başlıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı bir şenlik hazırladı.
İpekyolu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için atölyelerden oyunlara, konserlerden gösterilere kadar birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 22 Ocak6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan şenlikler, Van Devlet Tiyatrosu, Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Büyükşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. 24 Ocak Pazartesi günü Van Devlet Tiyatrosu’nda ‘Kayıp Masallar’ adlı tiyatro gösterimi ile başlayacak olan şenlik, 25 Ocak Salı günü Van Devlet Tiyatrosu’nda ‘Peter Pan’, ‘Nasreddin Hoca’ ve ‘Hacivat ile Karagöz’ tiyatro gösterimi ile devam edecek. 26 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Kültür Merkezi'nde ‘Peter Pan’, ‘Nasreddin Hoca’ ve ‘Hacivat Karagöz’ tiyatro gösterimi, 27 Ocak Perşembe günü Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde ‘Çocuk Bando ve Sevimli Benciller’ müzik dinletisi ve tiyatro gösterimi yer alacak. Yine 29 Ocak Cumartesi günü Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde film gösterimi, 31 0cak Pazartesi günü Van Devlet Tiyatrosu'nda ‘Kayıp Masallar’ adlı tiyatro gösterimi, 1 Şubat Salı günü Van Devlet Tiyatrosu'nda ‘Peter Pan’, ‘Nasreddin Hoca’ ve ‘Hacivat Karagöz’ tiyatro gösterimi, 3 Şubat Perşembe günü de Büyükşehir Kültür Merkezi'nde ‘Sihirbaz ve Çocuk Bandosu’ yer alacak. Saat 11.00 ila 14.00 arasında düzenlenecek olan şenliğe tüm öğrencilerin aileleri ile katılabilecek ve etkinlikler boyunca katılım sağlayan tüm çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulacak.
Yine Bostaniçi Eğitim Köşkü’nde 2428 Ocak tarihleri aralığında hafta içi her gün saat 13.00’de başlayacak şenliklerde çocuklara kukla yapımı, magnet tasarlama, parti maskesi tasarlama ve karaoke gibi eğlendirici hizmetlerin sunulacağı dile getirilirken, katılım sağlayan tüm öğrencilere sürpriz hediyelerin verileceği belirtildi.
Öğrencilerin yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedefleyen İpekyolu Belediyesi, yarıyıl şenlikleri kapsamında çocuklara buz pateni pistinde kayma olanağı da sağlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 22 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik, saat 10.00 ila 17.00 arasında yapılacak. Karnesiyle birlikte İpek Park’taki Buz Pateni Pisti’ne giden her öğrenci, uzman eğitmenler eşliğinde kayarak tatilin keyfini doyasıya yaşayacak.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Öğrencilerimizin ne kadar emek verdiklerini, ne kadar yorulduklarını hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Özellikle sabahın erken saatlerinde, soğuk kış şartlarında eğitim ve öğretim için yollara düşen öğrencileri gördükçe onlara dolu dolu bir yarıyıl şenliği hizmeti vermeyi planladık. Müdürlüklerimizle birlikte koordineli olarak ilçe sınırlarının tamamında etkinlikler düzenledik. Üstelik bunların tamamı ücretsiz. Öğrencilerimiz bizlerin yarınları ve geleceği. Bu güzel tatil günlerini doya doya sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçireceklerine inanıyor, tüm öğrencilerimize keyifli tatiller diliyorum” dedi.
İpekyolu Belediyesi’nin düzenlediği yarıyıl şenlikleri 6 Şubat tarihinde son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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