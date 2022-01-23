Kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı Van Büyükşehir Belediyesi kar dağlarını aşıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsalda iş makinelerinin boyunu geçen metrelerce yükseklikte karı temizleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, Van’da da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bahçesaray ve Gevaş ilçelerinde adeta kardan dağlar oluşurken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi ve mahalleye bağlı Dikmetaş mezrası ile Gevaş ilçesine bağlı Daldere, Anaköy ve Töreli grup yolunda ekipler kardan tüneller oluşturarak ilerliyor. Zorlu bir mücadele yürüten ekipler, çığ riskine rağmen geceli gündüzlü çalışıyor.

Kent genelinde 100’lerce araç ve personelle karla mücadele çalışması yürütülürken, Van Büyükşehir Belediyesi yolu ulaşıma kapalı olan 13 mahalle ve bu mahallelere bağlı 39 mezrada çalışmalarını sürdürüyor.

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