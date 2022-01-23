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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar

DHA

4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da çığ nedeniyle kapanan Dikmetaş mezrasının yolunu açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, kar kütleleri arasından tüneller açarak ilerliyor.
Kentte kar yağışı sonrası kapanan 13 mahalle ile 39 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi, 250 iş makinesi ve 650 personelle çalışma yürütüyor. Ekipler, çığ düşmesiyle kapanan Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrasında da yoğun bir mesai harcıyor. Yer yer 4 metreyi bulan kar kütleleri arasından tüneller açarak ilerleyen ekipler, çığ riskine rağmen gece-gündüz çalışıyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-01-23 16:51:13

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