Van’da terör operasyonu: 10 gözaltı

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Van’da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1723 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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