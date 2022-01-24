Van'da 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 41 mahalle ve 94 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için 250 iş makinesi ve 650 personelle yoğun bir çalışma yürütüyor. Kışın çetin geçtiği Van-Bahçerasay kara yolu da çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

SÜRÜCÜLERE TİPİ VE ÇIĞ UYARISI

Bu arada Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 25 dereceyi gördü. Büyükşehir Belediyesi, kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle mecburi olmadıkça sürücülerin özel araçlarıyla yollara çıkmaması uyarısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-01-24 09:36:14



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