Van'da göçmen kaçakçılığına 17 tutuklama 

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, polisin göçmen kaçakçılığına yönelik son bir haftada düzenlediği 9 ayrı operasyonda, 6'sı yabancı uyruklu, 19 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 17'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik, 1723 Ocak tarihleri arasında 9 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü Afganistan, 3'ü İran uyruklu, toplam 19 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Şüphelilere ayrıca 421 bin 876 TL idari para cezası uygulandı, 3 araca el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-01-24 10:57:05
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