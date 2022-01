Başkan Sabırlı’dan 300 aileye gıda kolisi, 400 çocuğa karne hediyesi

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 300 aileye gıda kolisi, 400 çocuğa ise karne hediyesi dağıttı.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartlarına rağmen Başkan Cumali Sabırlı çalışmalarını sürdürüyor. Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Başkan Sabırlı, maddi durumu yetersiz olan 300 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu.

Başkan Sabırlı, karne alan öğrencileri de unutmayarak, 400 çocuğa da karne hediyesi verdi.

Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu bugünlerde maddi durumu yetersiz olan aileleri unutmadıklarını dile getiren Başkan Sabırlı, “Halkımıza hizmetkar olmak için bu göreve talip oldu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar devletimiz hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmayacaktır inşallah. Biz de AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığı olarak ilçemizde maddi durumu el vermeyen vatandaşlarımız için hazırladığımız gıda kolilerini evlerine teslim ettik. Bundan sonra da halkımızın ne ihtiyacı varsa, sonuna kadar yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz. Karne alan çocuklarımızı da unutmadık. Onlar için de birer hediye paketi vererek, yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunduk” dedi.

Başkan Sabırlı, kendilerine destekte bulunan Yetimlere İnfak Et Derneği Başkanı Doğukan Sevilmiş’e de teşekkür ederek, “2015 tarihinde yetim ve mazlum aileleri; dini, dili ve ırkını gözetmeksizin yaralarına bir nebze olsa bile derman olmaya gayret etme amacıyla kurulan ve bir uluslar arası yardım kuruluşu olan Yetimlere İnfak Et Derneğine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

