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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl şenliği

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi yarıyıl tatili şenlikleri kapsamında öğrencilere yönelik sürdürdüğü etkinliklere devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden öğrenciler için yarıyıl şenliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi yarıyıl tatili şenlikleri kapsamında öğrencilere yönelik sürdürdüğü etkinliklere devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi, 21 Ocak 2022 Cuma günü okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocukların kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. 24 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında her gün saat 11.00 ile 14.00 arasındaki yapılacak etkinlikler, 15 gün boyunca devam edecek.
Tüm öğrencilerin tatil sürelerini birbirinden farklı etkinliklerle geçirmesini sağlayan ve bu kapsamda ilçe sınırlarında birbirinden farklı etkinlikleri öğrencilerle buluşturan İpekyolu Belediyesi, bu kez de çocukları ücretsiz olarak tiyatro gösterisi ile buluşturdu. Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen "Kayıp Masallar" adlı ücretsiz tiyatro gösterimine öğrenci ve veliler tarafından yoğun ilgi gösterildi.
Tiyatroyu izlemeye İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, belediye başkan yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürü, belediye birim müdürleri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Tiyatro etkinliğinde bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Siz değerli çocuklar her biriniz çok özelsiniz ve geleceğimizsiniz. Yarıyıl tatilinizi dolu dolu geçirmeniz ümidiyle derslerinizde başarılar diliyorum, hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi
Masalların önemi ve sürekliliği hakkında bilgi veren tiyatro oyununda ayrıca doğa dengesinin korunması hakkında eğitici mesajlar verildi. Tiyatro oyunun ardından çocuk şarkılarının seslendirildiği bando gösterisine seyirciler de eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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