VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu!

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

VASKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “Edremit Kiracılar TOKİ’yi besleyen 500’lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle 24 Ocak 2022 (Pazartesi) günü 19.30 ile 25 Ocak 2022 (Salı) günü 21.00 saatleri arasında Kiracılar TOKİ, Ayazpınar ve Doğanlar mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve çalışmanın tamamlanmasıyla sular tekrardan verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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